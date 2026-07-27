Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
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27.07.2026 16:00:00
Motorola Edge 70 Pro im Test: gutes Gesamtpaket, starker Akku, unter 500 Euro
Schlankes Design, starkes Display, Telekamera und lange Akkulaufzeit – das Motorola Edge 70 Pro setzt die Messlatte in der Mittelklasse hoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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