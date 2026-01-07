Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
07.01.2026 02:00:39
Motorola Razr Fold Debuts to Take On Samsung and Google's Book-Style Phones
The Razr Fold has a bigger cover and main display than the Galaxy Z Fold 7 and Pixel 10 Pro Fold. Here's everything we know about Motorola's upcoming phone -- and what questions linger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|Motorola Solutions Inc.
|322,20
|-1,10%
|Samsung
|141 000,00
|1,51%