Diodes Aktie
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
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06.08.2026 16:01:05
Motorola Solutions Posts Upbeat Q2 Earnings, Joins Insmed, Diodes, Parker-Hannifin And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
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Nachrichten zu Diodes Inc.
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04.08.26
|Ausblick: Diodes gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Diodes gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Diodes legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Diodes vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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09.02.26
|Ausblick: Diodes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Diodes Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Diodes Inc.
|91,00
|23,81%
|Motorola Solutions Inc.
|404,40
|-1,51%
|PARKER CORP
|1 435,00
|-2,51%
|Parker Hannifin Corp.
|929,00
|7,60%
|Q2 Holdings Inc
|54,14
|-1,02%
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.