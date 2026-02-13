Motorola Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Motorola Solutions hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Motorola Solutions 3,56 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,38 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 12,75 USD gegenüber 9,23 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 11,68 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at