13.02.2026 06:31:29
Motorola Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Motorola Solutions hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 277,36 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Motorola Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 177,89 ARS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 61,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4 857,31 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3 008,08 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 793,97 ARS. Im Vorjahr waren 422,58 ARS je Aktie erzielt worden.
Motorola Solutions hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14 549,20 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9 904,85 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
