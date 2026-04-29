Motorola Solutions Aktie

Motorola Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075

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29.04.2026 19:25:00

Motorola zeigt Razr-70-Trio und Edge 70 Pro: Foldables mit großen Außendisplays

Motorola erweitert sein Smartphone-Portfolio um drei neue Klapphandys der Razr-70-Familie sowie das Edge 70 Pro – flankiert von neuen Modellen der G-Reihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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