Motorola Solutions Aktie
WKN DE: A0YHMA / ISIN: US6200763075
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29.04.2026 19:25:00
Motorola zeigt Razr-70-Trio und Edge 70 Pro: Foldables mit großen Außendisplays
Motorola erweitert sein Smartphone-Portfolio um drei neue Klapphandys der Razr-70-Familie sowie das Edge 70 Pro – flankiert von neuen Modellen der G-Reihe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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