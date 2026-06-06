Axon Holdings Aktie
WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007
|
06.06.2026 19:41:00
Motorola's $1.5 Billion D-Fend Acquisition Reignites Its Direct Competition with Axon Enterprises
On June 1, mission-critical public safety juggernaut Motorola Solutions (NYSE: MSI) acquired counter-drone technology specialist D-Fend Solutions for $1.5 billion. I find that deal interesting for a few reasons. First, D-Fend's operations complement Motorola's expertise with various radio frequency (RF) capabilities, which reside in the company's leading land-mobile radio (LMR) networks and quickly growing mobile ad hoc networks (MANET) unit. D-Fend uses "advanced RF cyber-takeover technology" to safely mitigate unauthorized drone activity at airports, stadiums, military bases, and other critical locations. Said another way, through this acquisition of a company with complementary technology, Motorola should be able to expand its leadership in the public safety niche.Second, the D-Fend purchase further pits Motorola and Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) against each other as direct competitors in the public safety industry. However, even though the companies are going head-to-head in public safety, I don't think investors necessarily need to try to pick a "winner" between the two.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Axon Holdings SA
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Axon Holdings SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.