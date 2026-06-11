HOPE Aktie

HOPE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006

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11.06.2026 15:01:00

Motorola's New 2026 Edge Is Svelte, but I Hope It Tees Up Something Bigger

The Edge's lightweight design feels great in the hand, and it looks a bit like the bigger and better phone Motorola's selling overseas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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