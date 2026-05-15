Motorsport Games A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Motorsport Games A lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Motorsport Games A 0,330 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 128,98 Prozent auf 4,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at