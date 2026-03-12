12.03.2026 06:31:29

Motorsport Games A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Motorsport Games A gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Motorsport Games A -0,890 USD je Aktie verdient.

Motorsport Games A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 95,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,43 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Motorsport Games A -0,940 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Motorsport Games A mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,69 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,03 Prozent gesteigert.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
