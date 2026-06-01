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01.06.2026 06:31:29
Mount Dakota Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mount Dakota Energy hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das vergangene Quartal hat Mount Dakota Energy mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 29,17 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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