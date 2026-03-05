|
05.03.2026 06:31:28
Mount Dakota Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Mount Dakota Energy hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 630,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at

