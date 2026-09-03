Mount Dakota Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mount Dakota Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 197,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at