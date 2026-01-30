30.01.2026 06:31:29

Mount Dakota Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mount Dakota Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Mount Dakota Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 325,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mount Dakota Energy ein EPS von -0,090 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,67 Millionen CAD – ein Plus von 96,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mount Dakota Energy 0,85 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

