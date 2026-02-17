Mount Housing Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mount Housing Infrastructure hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 INR gegenüber -1,810 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44550,0 Prozent auf 26,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

