|
13.08.2026 06:31:29
Mount Logan Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mount Logan Capital veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -3,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -5,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!