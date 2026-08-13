Mount Logan Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mount Logan Capital veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 45,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -3,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -5,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at