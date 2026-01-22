|
Mountain Commerce Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mountain Commerce Bancorp lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,33 Prozent auf 23,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte Mountain Commerce Bancorp einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 95,15 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Mountain Commerce Bancorp einen Umsatz von 94,80 Millionen USD eingefahren.
