Mountain Crest Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mountain Crest Acquisition präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,91 Prozent auf 31,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at