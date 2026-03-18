18.03.2026 06:31:28

Mountain Crest Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mountain Crest Acquisition hat am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mountain Crest Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 58,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 USD. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mountain Crest Acquisition im vergangenen Geschäftsjahr 120,93 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mountain Crest Acquisition 116,14 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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