Mountain Crest Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mountain Crest Acquisition lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at