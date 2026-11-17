Mountain Crest Acquisition hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach -0,030 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at