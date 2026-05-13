Mountain Crest Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mountain Crest Acquisition hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mountain Crest Acquisition -0,100 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 30,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mountain Crest Acquisition 28,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at