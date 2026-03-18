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18.03.2026 06:31:28
Mountain Crest Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mountain Crest Acquisition hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mountain Crest Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mountain Crest Acquisition ein EPS von 0,260 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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