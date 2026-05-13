Mountain Crest Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mountain Crest Acquisition hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,2 Millionen USD – ein Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mountain Crest Acquisition 28,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at