Mountain Crest Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mountain Crest Acquisition hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Mountain Crest Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at