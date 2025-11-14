Mountain Crest Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mountain Crest Acquisition präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,43 Prozent auf 29,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at