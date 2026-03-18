18.03.2026 06:31:28

Mountain Crest Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mountain Crest Acquisition hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 USD, nach -0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mountain Crest Acquisition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 83,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mountain Crest Acquisition vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 120,93 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 116,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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