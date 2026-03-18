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18.03.2026 06:31:28
Mountain Crest Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mountain Crest Acquisition gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mountain Crest Acquisition -0,050 USD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 USD. Im Vorjahr hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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