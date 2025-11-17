Mountain Crest Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mountain Crest Acquisition hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at