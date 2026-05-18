Mountain Lake Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mountain Lake Acquisition A hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mountain Lake Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at