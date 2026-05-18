Mountain Lake Acquisition A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mountain Lake Acquisition A hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at