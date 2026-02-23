Mountain Lake Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mountain Lake Acquisition A hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at