23.02.2026 06:31:29
Mountain Lake Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mountain Lake Acquisition A präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 USD. Im Vorjahr hatte Mountain Lake Acquisition A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
