Mountain Pacific Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mountain Pacific Bancorp äußerte sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 14,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at