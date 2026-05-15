Mountain Province Diamonds: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mountain Province Diamonds hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,31 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at