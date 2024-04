Mountain Province Diamonds hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mountain Province Diamonds ließ sich am 02.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mountain Province Diamonds die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,360 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,016 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mountain Province Diamonds 79,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 96,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,310 CAD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 367,50 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at