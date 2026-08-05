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05.08.2026 06:31:29
Mouwasat Medical Services Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mouwasat Medical Services Company Registered hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,06 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mouwasat Medical Services Company Registered 0,930 SAR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 876,4 Millionen SAR gegenüber 796,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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