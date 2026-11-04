Mouwasat Medical Services Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mouwasat Medical Services Company Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mouwasat Medical Services Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 SAR je Aktie gewesen.

Mouwasat Medical Services Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 856,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 777,3 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at