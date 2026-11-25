Movado Group A präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at