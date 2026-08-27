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27.08.2026 06:31:29
Movado Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Movado Group A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Movado Group A 0,130 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Movado Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,8 Millionen USD im Vergleich zu 162,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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