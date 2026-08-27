Movado Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Movado Group A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Movado Group A 0,130 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Movado Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 169,8 Millionen USD im Vergleich zu 162,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at