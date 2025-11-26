|
Movado Group A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Movado Group A präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Movado Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 186,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 183,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
