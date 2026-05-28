Movado Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Movado Group A hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Movado Group A 142,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at