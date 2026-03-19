Movado Group Announces Climb In Q4 Income

(RTTNews) - Movado Group (MOV) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $12.56 million, or $0.55 per share. This compares with $8.05 million, or $0.36 per share, last year.

Excluding items, Movado Group reported adjusted earnings of $13.00 million or $0.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.6% to $191.58 million from $181.47 million last year.

Movado Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.56 Mln. vs. $8.05 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.36 last year. -Revenue: $191.58 Mln vs. $181.47 Mln last year.