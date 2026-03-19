Movado Group Aktie
WKN: 887998 / ISIN: US6245801062
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19.03.2026 11:51:20
Movado Group Announces Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Movado Group (MOV) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $12.56 million, or $0.55 per share. This compares with $8.05 million, or $0.36 per share, last year.
Excluding items, Movado Group reported adjusted earnings of $13.00 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $191.58 million from $181.47 million last year.
Movado Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.56 Mln. vs. $8.05 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.36 last year. -Revenue: $191.58 Mln vs. $181.47 Mln last year.
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Nachrichten zu Movado Group Inc.
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18.03.26
|Ausblick: Movado Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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