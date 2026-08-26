Movado Group Announces Rise In Q2 Profit

(RTTNews) - Movado Group (MOV) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $12.3 million, or $0.53 per share. This compares with $2.98 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Movado Group reported adjusted earnings of $12.5 million or $0.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $169.8 million from $161.8 million last year.

Movado Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $12.3 Mln. vs. $2.98 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.13 last year. -Revenue: $169.8 Mln vs. $161.8 Mln last year.