Movado Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Movado Group lud am 25.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Movado Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 183,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at