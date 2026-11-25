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25.11.2026 06:31:29
Movado Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Movado Group hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Movado Group ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 198,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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