Movado Group Aktie

WKN: 887998 / ISIN: US6245801062

25.11.2025 13:02:00

Movado Group Reveals Climb In Q3 Profit

(RTTNews) - Movado Group (MOV) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $9.583 million, or $0.42 per share. This compares with $4.827 million, or $0.21 per share, last year.

Excluding items, Movado Group reported adjusted earnings of $10.239 million or $0.45 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.1% to $186.132 million from $180.524 million last year.

Movado Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.583 Mln. vs. $4.827 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.21 last year. -Revenue: $186.132 Mln vs. $180.524 Mln last year.

The company will pay a cash dividend of $0.35 per share on December 22, for shareholders of record as of December 8.

