Movado Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Movado Group hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Movado Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 162,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at