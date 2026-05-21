Movano gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Movano lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,380 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,5 Millionen USD – ein Plus von 142,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Movano 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at