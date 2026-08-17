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17.08.2026 06:31:29
Movano hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Movano hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -5,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,020 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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