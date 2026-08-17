Movano hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Movano hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -5,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at